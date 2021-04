Covid. Tajani: certificato verde anche per eventi sport, teatro

(DIRE) Bruxelles, 22 Apr. – Un certificato verde digitale nazionale “con maggior flessibilita’” anche per “partecipare a eventi teatrali o sportivi”, ma soprattutto per incrementare “le presenze turistiche”. A chiederlo e’ il coordinatore di Forza Italia e eurodeputato, Antonio Tajani. La proposta di Forza Italia di un certificato verde italiano, da mettere in campo prima di quello europeo, “permetterebbe l’incremento delle presenze turistiche” in Italia, in vista della stagione estiva, permettendone anche agli stranieri l’utilizzo. Anche per questo certificato nazionale, ha detto Tajani, “i vaccini utili saranno quelli autorizzati dall’Agenzia europea del farmaco”, che apre anche al vaccino russo Sputnik, che verra’ inserito “una volta autorizzato dall’Ema”. (Pis/Dire) 12:06 22-04-21