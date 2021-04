Da Ponza al Golfo di Napoli: avvistata di nuovo la balena grigia

L’esemplare, lungo sette metri, ha nuotato sotto costa per poi riprendere il largo

Balena grigia avvistata nel Golfo di Napoli, è lo stesso esemplare avvistato tre giorni fa al largo dell’Isola di Ponza. Ieri, sabato 17 aprile, era a Sorrento, da stamattina nuota nelle acque di Bacoli, precisamente nell’antico porto di Baia. Per gli esperti evento eccezionale, la prima volta in Italia e dalla rilevanza scientifica notevole, dato che la balena grigia vive nell’Oceano Pacifico orientale, tra la California e l’Alaska. Resta da capire come e per quali motivi si possa trovare nel Mediterraneo. La prima, dopo secoli, era stata avvistata nel 2010 al largo di Israele. Poi soltanto due altri sporadici avvistamenti, uno in Spagna e uno più recente, probabilmente dello stesso esemplare, in Marocco. Potrebbero essere i cambiamenti climatici, con lo scioglimento dei ghiacciai artici, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“. la causa che ha permesso questa incredibile migrazione. E’ fondamentale in questo momento segnalare qualsiasi avvistamento dell’esemplare. contattando subito le autorità a cominciare dalla Capitaneria di Porto con il numero verde 1530. Il video dell’eccezionale avvistamento: https://youtu.be/XYTXGtkr5DE

c.s. – Giovanni D’Agata