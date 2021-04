Governo. Salvini: Coprifuoco non ha senso

(DIRE) Roma, 22 Apr. – “Ieri ho sentito Draghi sei volte, sempre in maniera amichevole, franca e leale. La Lega e’ entrata nel governo: non lasceremo il timone in mano a quelli che hanno fatto affondare la nave. Se lo scordino. Quella di ieri e’ stata una scelta di lealta’: e nessuno di noi e’ imbarazzato, ve lo garantisco, la nostra e’ stata una scelta di fiducia nei confronti degli italiani. La Lega ha dato la sua fiducia al governo Draghi, non al governo Speranza o dei chiusuristi”. Lo dice Matteo Salvini durante la segreteria politica della Lega. Salvini ha aggiunto: “Il coprifuoco non ha senso, lo dice anche il Cts”. (Vid/ Dire) 12:06 22-04-21