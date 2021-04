Reggio Calabria, attivato nuovo Centro Vaccinale antiCOVID-19 del G.O.M.

È attivo da oggi il nuovo Centro Vaccinazioni antiCOVID-19 del Presidio Ospedaliero “Riuniti” del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

Adibito in locali rinnovati e confortevoli nella parte dell’Ospedale “storico”, il nuovo Centro dispone di 3 sale vaccinazioni, per un totale di 20 punti di somministrazione, oltre l’ufficio del Coordinatore, la sala di accettazione, le sale di registrazione, la sala d’attesa, la sala d’osservazione, la sala di valutazione clinica e la stanza adibita con tutte le attrezzature necessarie per il pronto intervento.

“Il nuovo Centro Vaccinale è un strumento in più – afferma il Commissario Straordinario del G.O.M, Ing. Iole Fantozzi – che abbiamo destinato, con un ulteriore sforzo logistico, al potenziamento della Campagna Vaccinale per permettere alla popolazione reggina di accedere con tempi più rapidi alla vaccinazione, a partire, ovviamente, dalle persone più fragili”.

Il Centro vaccinale del Grande Ospedale Metropolitano, infatti, ad oggi sta vaccinando i pazienti fragili prenotati sulla piattaforma (www.rcovid19.it) di Poste ed i pazienti che si devono sottoporre alla seconda dose. Il team vaccinale si è allargato ai medici volontari afferenti all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, che ha stipulato una convenzione con l’Ospedale, ed a tutti i dipendenti che hanno aderito alla manifestazione interna per la partecipazione alle attività della Campagna Vaccinale antiCOVID-19.

Alla luce di questo, si ringraziano tutti gli operatori sanitari, che stanno svolgendo un lavoro straordinario, la Direzione Medica di Presidio Unico per l’organizzazione del Centro, e l’Ufficio Tecnico per la celere realizzazione dei lavori.