Si è concluso il Trofeo Bic, evento organizzato con la richiesta di patrocinio alla Regione Calabria

Un torneo teso alla dimostrazione che lo sport è di tutti e per tutti senza differenze di sesso, età, razza o diversa abilità.

Non è stata semplicemente una partita di basket in carrozzina, ma un chiaro, fulgido esempio di come l’agonismo non prevarrà mai sul rispetto dell’avversario e del fair play. Infatti non sono mai mancati in campo momenti di reciproco incoraggiamento dei giocatori seppur in squadre differenti.

Due giorni di basket in carrozzina ove ogni atleta è stato individualmente valutato per abilità, esperienza e risultati sul campo, ma anche nella sua capacità di fare squadra, pur cambiando il team di appartenenza nei due giorni di torneo.

Diverse valutazioni in cui tutti i partecipanti hanno eccelso così permettendo un vincitore assoluto: lo sport.

MVP del trofeo Bic: Dmitrijs Rukavisnikovs esempio di atleta, affidabile compagno di squadra nonché degno avversario.

Alla premiazione presente anche l’Assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta.