Urbino, scontro frontale sulla provinciale 423

Intorno a mezzogiorno i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Urbinate, lungo la SP423, dove per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. La squadra di Urbino, intervenuta con due autobotti e due mezzi 4×4, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre gli occupanti delle autovetture. Il conducente di uno dei mezzi è stato trasportato con l’Eliambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona, dove è stata trasportata anche una bambina con una seconda eliambulanza. Per altri due occupanti delle auto è stato sufficiente utilizzare l’ambulanza per raggiungere l’ospedale locale. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza mezzi e area dell’intervento. Sul posto anche il Funzionario VF ed i Carabinieri di zona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71670