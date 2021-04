Vaccino. Figliuolo: Entro Aprile 380mila dosi Johnson&Johnson

“In Basilicata soddisfatto per over 80, bisogna migliorare 70-79”

(DIRE) Potenza, 22, Apr. – “In Basilicata lo stress test e’ stato un successo, superando le 3.600 somministrazioni giorno, obiettivo necessario per arrivare a fine mese a quello previsto dal piano. Sul fronte dei dati, per gli over 80 sono soddisfatto, la Basilicata e’ sopra la media, che oggi e’ all’80% e cio’ e’ dovuto all’impulso che ho dato il 9 aprile sera quando ho firmato l’ordinanza numero 6 per dare priorita’ assoluta agli over 80, ai fragili per poi ascendere ai 70 -79 e cosi’ via”. Lo ha detto a Potenza il commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub vaccinale regionale nei pressi dell’ospedale San Carlo. Rispetto alla Basilicata Figliuolo ha precisato che “sui 70 -79 bisogna migliorare” e che “sui fragili c’e’ una buona attenzione”. Il commissario ha poi sottolineato la “grande sintonia e sinergia” che ha riscontrato alle tende del Qatar di Potenza tra associazionismo, protezione civile, medici, infermieri e operatori socio sanitari. Parole di apprezzamento anche per l’attivita’ di tracciamento per i contatti tramite i tamponi drive in da parte del personale della Marina militare, in servizio nel capoluogo di regione da novembre. Sulla copertura dei vaccini a livello nazionale Figliuolo ha assicurato ulteriormente, informando che a fine a aprile verranno consegnate altre 380mila dosi di Johnson and Johnson. (Anm/Dire) 19:02 22-04-21