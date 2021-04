Vaccino. Nuove regole per accesso in Slovenia senza quarantena

(DIRE) Trieste, 22 Apr. – Il ministero dell’Interno della Slovenia ha pubblicato oggi sul proprio sito le regole per entrare nel Paese per le persone straniere vaccinate contro il Covid, valide da lunedi’ 26 aprile e fino al 2 maggio. In sintesi potranno entrare senza necessita’ di fare la quarantena domiciliare i cittadini provenienti dai paesi dell’area “rossa”, nella quale si trova ancora l’Italia, che esporranno il certificato di essersi vaccinati da almeno 7 giorni con la seconda dose Pfizer-BioNtech; da almeno 14 giorni con la seconda dose Moderna, Sputnik-V, Sinovac, Sinopharm, o dalla prima dose di Johnson&Johnson; da almeno 21 giorni con la prima dose di AstraZeneca. Per chi non rientra in queste categorie, per evitare la quarantena si puo’ presentare l’esito negativo di un tampone molecolare (Pcr) non piu’ vecchio di 48 ore emesso in un Paese dell’Ue; l’esito positivo al tampone molecolare vecchio di almeno 10 giorni; il certificato del medico di essere guariti dal Covid, non piu’ vecchio di 6 mesi. Rimangono valide le eccezioni per i transfrontalieri giornalieri (studenti, lavoratori, proprietari di immobili), e per le persone in transito in una finestra di 12 ore, che non hanno obbligo di test. Mentre viene esteso da 48 a 72 ore il termine di rientro per i cittadini Ue ed extra-Ue impegnati nell’assistenza alla persona o in lavori di edilizia privata, cui e’ richiesto un test molecolare o antigenico negativo non piu’ vecchio di 72 ore. (Mil/ Dire) 11:49 22-04-21