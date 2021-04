Recovery. Bozza: 2,4 mld per turismo 4.0 e rilancio di Roma

(DIRE) Roma, 23 Apr. – Nella bozza del Pnrr ci sono 2,4 miliardi di euro per il turismo 4.0. Gli investimenti “sono volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacita’ competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilita’ ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi”. L’insieme di interventi mira all’innovazione e la digitalizzazione delle imprese del settore, la promozione di nuovi modelli di organizzazione di lavoro e lo sviluppo di competenze. Il Piano cita la citta’ di Roma che “beneficera’ di una linea d’intervento dedicata al rilancio della sua attrattivita’ in occasione dei prossimi grandi eventi turistici che la vedranno protagonista come la Ryder Cup del 2022 e il Giubileo del 2025”. (Fla/ Dire) 17:51 23-04-21