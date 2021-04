“Visioni Future” con Alessandra Giulivo

“VISIONI FUTURE”. Si chiama così la nuova rubrica ideata e condotta dalla giornalista e presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Alessandra Giulivo, live sul profilo personale di Facebook. Un appuntamento settimanale, in presenza di illustri ospiti e professionisti che, di volta in volta, si racconteranno a tu per tu e si confronteranno su argomenti riguardanti la moda, la cultura, l’arte, le pari opportunità ed il sociale, esprimendo ognuno la propria visione futura, con lo scopo di creare una rete comunicativa costante con qualcosa di originale da offrire. La prima puntata è andata in onda mercoledì 21 Aprile, alle ore 15.00, ed ha visto come primo ospite uno degli stilisti più importanti dell’alta moda sposa italiana, Stefano Blandaleone. Le sue collezioni sono considerate capolavori di artigianato artistico sartoriale e sono ideati ed interamente realizzati in Italia all’interno dell’Atelier di Casale Monferrato in Piemonte. Il processo produttivo è interamente in house. Poesia pura per gli occhi e per l’anima. Gli abiti dello stilista rappresentano un esempio di puro Made in Italy. Anche i materiali sono di primissima qualità. Lo stilista ama scegliere personalmente i migliori tessuti delle seterie di Como ed i pizzi francesi originali leavers. Gli abiti da Sposa di Stefano Blandaleone hanno calcato i red carpet più famosi al mondo, riscuotendo grandissimo successo anche in ambito teatrale ed in televisione. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 28 aprile alle ore 15.00 con un altro ospite dal nome altisonante. Non resta che collegarsi per immergersi nel mondo di VISIONI FUTURE.