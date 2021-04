Circolo Antonio e Ciccio Franco RC (FdI): Coprifuoco: “misura folle, irragionevole ed inutilmente punitiva”

Il Circolo “Antonio e Ciccio Franco” di Fratelli d’Italia, sottoscrivendo le parole della Presidente Giorgia Meloni sul Coprifuoco: “misura folle, irragionevole ed inutilmente punitiva”, condivide l’iniziativa dei Circoli di Gioventù Nazionale “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante” che vedrà nella giornata di Giovedì 29 Aprile alle ore 18,00 a Piazza Italia una manifestazione di ferma protesta contro tale imposizione. Certi di dare un contributo, in termini di solidarietà a tutte quelle categorie di esercenti pubblici che in questo ormai lungo periodo di restrizioni generiche e a nostro avviso, spesso inutili, intendiamo estendere l’invito a partecipare a questa manifestazione, a tutti i militanti, agli iscritti ed a tutti coloro che genericamente non si riconoscono in queste assurde decisioni del Governo Draghi.

Dott. Saverio Laganà