Ferrara. Polizia rintraccia paziente fuggito dall’ospedale

L’ episodio è andato in scena nel primo pomeriggio di ieri, quando l’uomo si è allontanato volontariamente da una struttura clinica veneta nella quale era ricoverato. Subito dopo, i sanitari avevano fatto scattare l’allarme, informando le sale operative delle Questure limitrofe, fornendo la descrizione dell’uomo e degli indumenti indossati al momento della fuga. Gli Agenti, mentre stavano effettuando controlli nel piazzale della stazione, notavano nelle vicinanze un uomo le cui caratteristiche e abbigliamento riconducevano a quelle fornite nella nota di ricerca dell’ospedale. Gli operatori decidevano così di avvicinare l’uomo per sincerarsi delle sue condizioni. La persona, che si mostrava fin da subito calma e collaborativa, alla domanda da dove provenisse e cosa facesse a Ferrara riferiva agli Agenti di essere fuggito da una clinica “ in quanto stufo di non trovarsi in piena libertà “. L’uomo al termine delle sua identificazione, veniva affidato al personale sanitario fatto intervenire sul posto e trasportato al locale nosocomio per accertamenti più approfonditi e subita veniva informata la struttura sanitaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/1354608401a081b85642605400