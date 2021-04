Frosinone, incidente stradale sulla Prenestrina

Alle 19.00 del 23 Aprile la sala operativa ha inviato sulla via Prenestina, in località Amasona, la squadra VVF di Colleferro e quella di Frosinone per un incidente stradale tra due autovetture, che per cause da accertare si sono scontrate frontalmente. Giunti sul posto gli operatori VVF hanno provveduto all’estrazione dagli abitacoli dei due conducenti di cui uno risultava deceduto mentre l’altro ferito seriamente, è stato trasportato dal personale del 118 al più vicino ospedale.

