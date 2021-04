L’aquila reale afferra una volpe tra gli artigli e vola via. La breve clip è diventata virale

Il filmato è stato catturato in Norvegia da un fotografo naturalista Jan Lars Nesje. Il professionista che aveva installato le telecamere nelle montagne norvegesi, è rimasto sorpreso di vedere il rapace che afferra la volpe morta con i suoi artigli affilati e si libra in volo nonostante il peso pesante della sua preda. L’aquila reale è lunga 66-100 cm e la sua apertura alare è tipicamente 1,8-2,34 m. Di solito vola a una velocità di 45-50 km / h, ma può arrivare fino a 130 km / h. In immersione, la sua velocità può essere di circa 320 km / h7. Il video, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è stato girato a Mindresunde, a 10 km della città di Stryn della contea di Vestland, in Norvegia. Ecco l’incredibile scena di un’aquila che afferra una volpe e vola via: https://youtu.be/qN56J-8CD3A

c.s. – Giovanni D’Agata