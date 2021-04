Coronavirus, India: aumentano i contagi, ma in arrivo aiuti internazionali

21:31 – La situazione dell’India continua ad essere molto critica, in quanto una nuova variante di Coronavirus molto aggressiva, “nata dalla “fusione” dei tre ceppi“, scrive AGI, ha colpito duramente il Paese portando il numero di contagi a salire drasticamente. Inoltre continua la carenza di ossigeno e farmaci, costringendo le autorità locali a scortare i camion per la distribuzione agli ospedali, ormai stremati. “E adesso è corsa agli aiuti di un Paese che ha una drammatica penuria di ossigeno e farmaci, con gli ospedali e le strutture sanitarie allo stremo. L’Ue si è detta pronta a intervenire e sta mettendo insieme le risorse, la Gran Bretagna ha promesso ventilatori e bombole di ossigeno. Israele sta pensando di inviare anche assistenza medica“. Anche gli USA non si sono tirati indietro, infatti hanno promesso che invieranno in India “le materie prime per la produzione dei vaccini (materie sottoposte finora ai controlli di export) e anche tamponi, ventilatori e dispositivi di protezione individuale“. I primi arrivi per le attrezzature pervenute dagli aiuti internazionali sono attesi per Martedì 27 Aprile 2021. New Delhi ha deciso di prorogare il lockdown per tentare di limitare i contagi, mentre il Governo Indiano ha deciso di aumentare il ritmo della campagna di vaccinazione, sebbene le forniture di vaccini continuino a scarseggiare a livello globale. Oltre ai “due farmaci prodotti nel Paese: il vaccino nazionale Covaxin di Bharat Biotech e Covishield, del laboratorio britannico-svedese AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India”, il Paese ha deciso di approvare ulteriori vaccini, tra cui il russo Sputnik V, già autorizzato e in arrivo, e il vaccino AstraZeneca proveniente dalle 30 milioni di dosi in eccesso che verranno donate dagli USA all’India. (cit. AGI)

SM