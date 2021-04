Formula E. Valencia, Dennis vince secondo E-PRIX in Spagna

(DIRE) Roma, 25 Apr. – Jake Dennis su BMW i Andretti Motorsport ha vinto il secondo E-Prix di Valencia, ultimo dei due appuntamenti in Spagna per il Mondiale di Formula E. Per il britannico, che si era anche assicurato la Superpole e che ha dunque dominato la gara, si tratta del primo successo nella sua sesta gara dal debutto nel campionato riservato alle monoposto elettriche. Completano il podio Andre’ Lotterer (TAG Heuer Porsche), in seconda posizione, mentre terzo è Alex Lynn (Mahindra). Dennis e Lotterer prima della gara erano ultimi in classifica, gli unici piloti a zero punti. (Ekp/ Dire) 15:22 25-04-21