Bari: Mafia, estorsioni e droga, 99 arresti

08.00 – E’ ancora in corso una maxi operazione interforze che vede impegnata la Questura di Bari e dei Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese. Sono 99 le custodie cautelari (96 in carcere e tre agli arresti domiciliari) emesse dalla DDA. I reati contestati, a vario titolo ai fermati in questa maxi operazione, denominata “Vortice Maestrale” sono: associazione mafiosa, reati di droga, armi, estorsioni, lesioni, rissa. Si tratta di esponenti ed affiliati ad un noto clan di Bari.

FMP