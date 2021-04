Fidal Calabria. Semmah e Idam protagonisti all’Arena di Milano

Ottime news per il mezzofondo calabrese in occasione della decima edizione del meeting Walk and Middle Distance Night, svoltasi sulla nuova pista dell’Arena Civica di Milano durante l’ultimo weekend di aprile e organizzata dall’ex allenatore di Cova e Panetta, Giorgio Rondelli. Brillante prestazione ottenuta sulla distanza dei 5000 metri dallo junior Ahmed Semmah (Atletica Cosenza), capace di centrare in seconda serie il 5° posto con il crono di 14:40.82 (suo nuovo miglior tempo) che vale oggi la migliore prestazione italiana dell’anno di categoria. In prima serie Ayoub Idam (Atletica Krotoniate), al suo secondo anno in categoria Promesse, si conferma su livelli d’eccellenza con il 16° posto in 14:19.21, mancando per poco il suo nuovo PB. .