L’India è in emergenza nella gestione del covid-19. Ieri un altro record negativo relativo a contagi e vittime causate dal Sars-cov-2. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 352.991 e 2.812 i morti. Il numero delle vittime da covid-19 totale sale quindi a 195.123. Preoccupa la tenuta del sistema sanitario che era già quasi al collasso,, mancherebbero le bombole di ossigeno per le terapie intensive, in aiuto al “gigante” asiatico stanno intervenendo gli Stati Unite e la Germania.

