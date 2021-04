Spazio: mappare satelliti e detriti spaziali attorno alla Terra con AstriaGraph

11:54 – Uno studio ha mostrato come la Terra sia circondata da “migliaia di oggetti di fabbricazione umana“, scrive BBC, molti dei quali risultano non più funzionanti. Gli oggetti prendono il nome di “detriti spaziali” i quali potrebbero entrare in collisione con i satelliti funzionanti, fornitori di “servizi vitali come il GPS e gli avvisi meteorologici“. Gli scienziati hanno deciso di costruire “AstriaGraph” per realizzare una mappatura “quasi in tempo reale di dove si trova ogni oggetto nello spazio”. L’astrografo “AstriaGraph” è un telescopio con fotocamera astrografica progettato per riprodurre rilievi astronomici ad ampio campo e rilevare oggetti spaziali, tra i quali i satelliti non funzionanti. Grazie alle sue funzioni ad altissima definizione, AstriaGraph è riuscito a monitorare “circa 200 “super-spargitori”, grandi corpi di razzi che hanno il potenziale per rompersi in migliaia di pezzi“. Tale pratica potrebbe aiutare a prevedere la collisione tra satelliti e detriti, permettendo di salvaguardare i primi attraverso l’invio tempestivo al satellite del comando necessario ad evitare i secondi. (cit. BBC)

SM