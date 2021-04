Vaccino. Figliuolo: Garantiti i richiami con Astrazeneca

(DIRE) Trieste 26 Aprile – “Si’, avremo le dosi di AstraZeneca, assolutamente”. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, oggi in visita al Friuli Venezia Giulia, garantisce che i richiami di chi ha fatto la prima dose con il vaccino AstraZeneca saranno fatti con lo stesso prodotto. “Il giorno 29 aprile arrivano, con la distribuzione logistica saranno fruibili tra il 30 e il primo maggio. Quindi la quota per il Friuli Venezia Giulia, che e’ circa di 35mila dosi, sara’ a disposizione della regione”, specifica il commissario. Per maggio arriveranno da un minimo di 2,5 a un massimo di 2,7 milioni di dosi, fa sapere. Ma precisa: “Pero’ non ho ancora il calendario. Ho appena sentito il presidente di AstraZeneca che mi ha confermato questi numeri, ma non mi ha dato i dettagli di arrivo. Dovrebbero arrivare dall’8 maggio in avanti”, conclude Figliuolo. (Mil/ Dire) 17:29 26-04-21