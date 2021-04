Vaccino. Salvini: Se funziona a San Marino non farà danni in Italia

‘E’ sul tavolo EMA dai primi di Marzo , siamo a fine Aprile…’

(DIRE) Milano, 26 Apr. – Matteo Salvini torna a parlare del vaccino Sputnik, e lo fa a margine di una visita al centro vaccinale nell’Hangar Bicocca a Milano, rispolverando il caso San Marino (dove lo Sputnik e’ riconosciuto e usato da mesi). “È dai primi di marzo che l’Agenzia europea del farmaco sta esaminando il vaccino russo Sputnik, siamo ormai a fine aprile e vorrei sapere da cittadino se funziona o se non funziona: se ha funzionato ai confini della Romagna, non penso che possa far danni a Milano, Roma e Bologna, se non per ragionamenti economici o politici dietro a un si’ o a un no a un vaccino”. Insomma, “siccome con questo maledetto Covid dobbiamo conviverci per anni e non per settimane, credo che piu’ armi abbiamo per combatterlo meglio e'”, precisa il leader leghista. (Nim/ Dire) 17:26 26-04-21