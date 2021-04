“Vax Day” al punto vaccinale presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria

Si è conclusa anche in Calabria la “due giorni” per esortare i cittadini a vaccinarsi contro il Covid-19. Il centro vaccinale istituito presso il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, situato in contrada Armacà di Reggio Calabria, nella sola giornata di sabato ha registrato un raddoppio delle somministrazioni del vaccino anti Covid-19. In occasione dell’apertura del “Vax Day”, il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, Prefetto Guido Longo, accompagnato dal Generale Saverio Pirro, delegato della Struttura Commissariale Nazionale e da Silvia Macauda, Medico Superiore della Polizia di Stato del Coordinamento Sanitario Sicilia e Calabria, ha fatto visita al centro di vaccinazione anti Covid-19 del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria. La struttura messa a disposizione dal XII Reparto Mobile, attrezzata con 10 postazioni vaccinali complete dei presidi medici necessari e attrezzature di primo soccorso con anche la disponibilità di un’ambulanza della Polizia di Stato con personale medico e paramedico a bordo, sta offrendo un grande contributo alla campagna vaccinale cittadina. L’organizzazione dell’hub vaccinale messa in campo dalla Polizia di Stato, dall’ASP di Reggio Calabria e dalla Protezione Civile, consente nel quotidiano un ordinato svolgimento delle operazioni di inoculazione, attesa altresì la necessaria prenotazione dei cittadini che riescono ad ottenere il vaccino evitando così lunghe ed estenuanti file.

Comunicato Stampa – Questura di Reggio Calabria