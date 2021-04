WIPO: si festeggia oggi la 10^ Giornata della Proprietà Intellettuale

12:33 – Oggi 26 Aprile 2021 ricorre il 10° anniversario della Giornata della Proprietà Intellettuale, organizzata dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. La WIPO attraverso tale giornata, stimola la protezione della proprietà intellettuale nel Mondo e incoraggia l’applicazione dell’attività creativa nella vita umana. Innovazione e creatività sono dunque al centro della Giornata della Proprietà Intellettuale, celebrante tutta l’attività umana. La proprietà intellettuale riguarda tutti gli ambiti professionali dell’umo, sempre più brevetti per le invenzioni industriali e del design vengono depositati ai Ministeri di tutto il Mondo per tentare di proteggerli da eventuali “furti intellettuali” e risolvere eventuali conflitti. La home della pagina Twitter della WIPO accoglie gli utenti con palloncini in volo, inoltre su un post si legge: “Buona Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale! Oggi celebriamo l’ingegno e la creatività dietro ogni PMI Le piccole imprese possono utilizzare i diritti di proprietà intellettuale per diventare più forti, aiutando le comunità a prosperare Spargi la voce e unisciti a World IP Day“.

