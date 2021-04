Covid. Meloni: Abolire coprifuoco ora, non serve riformulazione

(DIRE) Roma, 27 Apr. – “Mi rivolgo al sottosegretario D’Inca’, la riformulazione che state proponendo vorrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di valutare tra un mese l’aggiornamento delle decisioni in base al quadro epidemiolgico, mi chiedo, che riformulazione e’? Quindi finora il coprifuoco e’ una misura che non tiene conto dell’andamento epidemiologico? State dicendo implicitamente che abbiamo ragione noi, che si tratta di una misura punitiva per abituare i cittadini a un governo che decide sulle liberta’ previste dalla democrazia. Noi chiediamo di abolire il coprifuoco ora, non serve nessuna riformulazione”. Cosi’ in Aula a Montecitorio la leader Fdi, Giorgia Meloni durante la votazione dell’Odg a sua firma sull’abolizione del coprofuoco. (Uct/ Dire) 18:27 27-04-21