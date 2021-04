Covid. Paolin (Lega): Ok OdG fondo solidarietà

(DIRE) Roma, 27 apr. – “Fondo di solidarietà per i lavoratori più colpiti dalla crisi. Soddisfazione per l’approvazione del nostro ordine del giorno al decreto Covid, a mia prima firma, che impegna il governo a sperimentarne l’istituzione. Un gesto di generosità concreta, da finanziare con contributi volontari e simbolici da parte di chi ha uno stipendio garantito o non ha subito e non prevede di subire ripercussioni economiche negative per effetto della pandemia”. Così il deputato della Lega Giuseppe Paolin. (Com/Pol/ Dire) 22:42 27-04-21