Governo. Salvini: Sfiducia a Speranza? Voglio parlarne con Sileri

(DIRE) Roma, 27 Apr. – Domani la Lega votera’ la sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza? “Una cosa alla volta. Prima voglio fare una chiacchiera col sottosegretario Sileri, di cui ho enorme stima e fiducia. Prima di decidere vorrei sapere come ha lavorato e convissuto con Speranza. Mi affidero’ anche ai suoi ragionamenti”. Cosi’ Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato. “A me interessa che il Parlamento approvi una commissione d’inchiesta sul piano pandemico- aggiunge- per sapere se qualcuno ha sbagliato qualcosa e se degli italiani sono morti perche’ qualcuno ha sbagliato”. (Anb/ Dire) 18:09 27-04-21