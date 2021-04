Made in Italy. Expo Dubai, svelato il padiglione dell’Italia

Con riproduzione David di Michelangelo con materiale riciclato

(DIRE) Roma, 27 Apr. – “Con lo svelamento del Padiglione nazionale e della riproduzione del David di Michelangelo collocata al suo interno, per l’Italia comincia oggi l’ultimo miglio del percorso di avvicinamento a Expo 2020 Dubai, che aprira’ i battenti il primo ottobre 2021”. Cosi’ in una nota l’ente che si occupa di organizzare l’iniziativa. “Oggi comincia il percorso verso l’Expo di Dubai e di questo percorso e’ parte integrante il Gemello del David che e’ esempio di diplomazia culturale, unendo i poli opposti del nostro progetto: la memoria storica rappresentata in questo caso da Michelangelo e il futuro offerto da tecnologie molto avanzate” ha affermato nel corso dell’evento di svelamento Paolo Glisenti, commissario per la Partecipazione dell’Italia all’Expo 2020 Dubai. “Ma il David e’ anche messaggero di speranza, rappresentando lo sguardo sul futuro: oltre il male. Un futuro quindi nel quale l’Italia puo’ giocare un ruolo decisivo a partire proprio da questo Expo a Dubai, il primo evento globale dopo la fase piu’ acuta della Pandemia”. Nella nota si evidenzia che “a poco piu’ di cinque mesi dall’inizio della prima Esposizione Universale nel mondo arabo, nonche’ primo evento globale dall’inizio della pandemia questa mattina a Dubai, sulle note dell’Inno nazionale, si e’ tenuto il varo dei tre scafi rovesciati (realizzati con il contributo di Fincantieri e verniciati di verde, bianco e rosso con i colori del gruppo Boero) che formano la copertura del Padiglione, dando vita al piu’ grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese”.(SEGUE) (Com/Bri/ Dire) 14:01 27-04-21