Migranti. In 49 sbarcano su costa Salento: 15 i minori

Soccorsi da Croce Rossa Lecce e trasferiti a centro accoglienza

(DIRE) Bari, 27 Apr.- Sono 49 i migranti di cui 15 minorenni che hanno raggiunto le coste del Salento nelle ultime ore. Si tratta del terzo sbarco in poche ore. Il gruppo, composto da persone provenienti da Pakistan, Sri Lanka, Siria, Bangladesh e Afghanistan e’ stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Lecce dopo essere stato intercettato dai finanzieri mentre era al largo di Morciano su un motoveliero di circa 10 metri. La gran parte dei migranti era in stato di ipotermia ma in discrete condizioni generali. Tutti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza. Anche i volontari della Caritas sono intervenuti per distribuire beni di prima necessita’. (Adp/Dire) 11:09 27-04-21