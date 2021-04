Africa. Allarme ONU: Nel Sahel in 29 mln bisognosi di aiuto

(DIRE) Roma, 28 Apr. – Oltre 29 milioni di persone in sei Paesi della regione del Sahel necessitano di urgente aiuto umanitario per far fronte all’aumento della fame e a un contesto di insicurezza “senza precedenti”. A lanciare l’allarme e’ l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr) e due ong, il Norwegian Refugee Council e International Plan. Stando ai tre autori del documento, pubblicato oggi, attacchi e violenze di gruppi armati attivi nella zona, per lo piu’ di ispirazione jihadista, hanno provocato una condizione di forte insicurezza e hanno spinto alla fuga oltre cinque milioni di persone. L’area che sta pagando il prezzo piu’ alto delle violenze, si legge nell’appello, comprende Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad il nord-est della Nigeria e il nord del Camerun. In queste aree il numero di persone che ha bisogno di aiuto umanitario e’ di oltre 29 milioni, di cui almeno 1,6 milioni sono bambini che soffrono una condizione di malnutrizione grave. Secondo il coordinatore dell’Unhcr nel Sahel, Xavier Creach, il conflitto nella regione “si sta espandendo” con un sempre maggior numero di civili che si trova a far fronte con “attacchi mortali, violenza di genere, estorsioni e intimidazioni, che li spingono alla fuga e in alcuni casi anche piu’ volte”. Il Sahel, letteralmente in arabo “bordo del deserto” e’ una fascia di territorio africano semi-arida che si estende per migliaia di chilometri da ovest a est a partire dal confine meridionale del Sahara. Dopo anni di relativa stabilita’, l’ultimo Paese dell’area a vivere una fase turbolenta in questi giorni e’ il Ciad. La scorsa settimana e’ stato ucciso da gruppi ribelli il presidente Idriss Deby, al potere dal 1990. (Bri/ Dire) 17:49 28-04-21