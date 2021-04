Africa, Sahel: conflitti portano insicurezza “senza precedenti”, 29 mln di persone a rischio

10:14 – La regione del Sahel, la striscia africana che si estende tra il Sahara e la savana, recentemente colpita da disordini di gruppi armati e campagne militari, sta vivendo, secondo le Nazione Unite, “un’insicurezza “senza precedenti”“, scrive AL-JAZEERA, e la fame continua a crescere. Circa 29 milioni di persone in sei paesi del Sahel hanno bisogno di urgente assistenza umanitaria, circa 5 milioni di questi residenti in Burkina Faso, Camerun settentrionale, Ciad, Mali, Niger e Nigeria nord-orientale. Il conflitto in atto nella regione del Sahel diventa ogni giorno più ampio e “coinvolge più attori armati” internazionali. Al centro dei conflitti, i civili hanno come unica speranza di salvezza la fuga, infatti “circa 5,3 milioni di persone sono sfollate e necessitano di protezione” e si prevede la malnutrizione per almeno 1,6 milioni di bambini. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha registrato un aumento della fame “di quasi un terzo in Africa occidentale“, inoltre le violenze hanno portato i prezzi dei prodotti alimentari a crescere esponenzialmente, limitando le possibilità di acquisto da parte delle famiglie più povere. L’ONU chiede a tutto il Mondo “maggiori finanziamenti per affrontare il deterioramento della situazione umanitaria“. Le persone che vivono in quelle regioni del Sahel dunque stanno ampiamente soffrendo sia la fame che le sofferenze per i continui conflitti, e “senza risorse sufficienti, la crisi si intensificherà ulteriormente, erodendo la resilienza delle comunità e mettendo a rischio altri milioni di bambini, donne e uomini“. (cit. AL-JAZEERA)

