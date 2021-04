Governo. Mozione di sfiducia a Speranza, la seconda meno votata della storia

(DIRE) Roma, 28 Apr. – Numeri alla mano, la mozione di sfiducia individuale nei confronti di Roberto Speranza è la seconda meno votata nella storia del Parlamento. Peggio di FdI fece solo il MSI nei confronti di Giulio Andreotti. In quell’occasione, nel 1984, Andreotti era ministro degli Esteri nel primo governo Craxi. La mozione di sfiducia del Msi contro di lui per le presunte responsabilità sul caso Sindona raccolse appena 15 voti a favore e 258 contrari. Per Speranza oggi 29 i voti a favore e 221 contrari. Terza classificata la mozione di sfiducia individuale nei confronti dei ministri di giustizia del 1998, Giovanni Maria Flick, e dell’Interno Giorgio Napolitano. Proposta da Ccd, Cdu, Lega e Udr la mozione ottenne 46 voti a favore e 310 contrari. (Rai/ Dire) 17:32 28-04-21