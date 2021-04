Kenya. Vittoria ecologista: Niente avocado su sentiero elefanti

(DIRE) Roma, 28 Apr. – Gli ambientalisti keniani hanno vinto: un’azienda produttrice di avocado non potra’ destinare alla coltivazione oltre 70 ettari situati nel cuore di un corridoio percorso dagli elefanti del parco nazionale di Amboseli, all’ombra del monte Kilimangiaro e al confine con la Tanzania. A deciderlo e’ stata una sentenza del tribunale sull’ambiente, il National Environmental Tribunal, che ha respinto un appello dei produttori del frutto tropicale. Secondo la Conservation Alliance of Kenya (Cak), che riunisce una serie di organizzazioni in difesa dell’ambiente del Paese, e diversi proprietari di terra locali le coltivazioni di avocado avrebbero avuto un impatto negativo sia sulla transumanza dei pachidermi sia sui mezzi di sussistenza dei pastori della zona, appartenenti per lo piu’ alla comunita’ dei Masaai. Stando a un comunicato pubblicato dal Cak, il National Environmental Tribunal ha respinto il ricorso dei produttori contro una decisione presa lo scorso settembre dell’autorita’ governativa in materia, la National Management Environment Authority (Nema), che gli ordinava la revoca della licenza necessaria per creare circa 72 ettari di campi per coltivare gli avocado nei pressi dell’Amboseli. Kiliavo Fresh, questo il nome dell’azienda keniana che si e’ vista rifiutare il ricorso, non ha rilasciato comunicazioni sulla vicenda. I dati del governo di Nairobi mostrano che la vendita degli avocado ha fatto registrare una significativa crescita nel 2020: le entrate dalle esportazioni del frutto sono aumentate infatti del 33 per cento. Il parco nazionale di Amboseli, oltre 39 chilometri quadrati che dal Kenya si estendono fino alle savane della Tanzania, e’ parte di un piu’ grande sistema di riserve protetto dall’Unesco casa di tantissime specie diverse, tra le quali elefanti e rinoceronti, e sede di alcuni tra i piu’ noti siti per i safari del mondo. (Bri/ Dire) 19:00 28-04-21