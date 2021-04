Milano. Consumano un furto a bordo auto: la Polizia li rintraccia in giro per la città e li arresta

Ieri pomeriggio la volante del Commissariato Quarto Oggiaro ha arrestato due cittadini italiani di 18 e 30 anni per furto aggravato in concorso. I due, a bordo di uno scooter rubato, si sono avvicinati ad una macchina in sosta, hanno sfondato un finestrino e asportato una borsa, contenente vari effetti personali, tra cui carte di pagamento. Essendo stata diramata la nota dalla Centrale Operativa della Questura di Milano, una volante ha riconosciuto il 30enne in Piazza Castelli, mentre stava prelevando 500 euro allo sportello bancomat proprio con la carta della vittima di furto. Il complice, che nel frattempo aveva cambiato i suoi vestiti per evitare di essere riconosciuto, è stato rintracciato invece in un hotel di via Gallarate dove è stato arrestato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11946089463277754388801888