Ravenna, Polizia: denuncia ladro d’api

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino lughese 70enne per furto aggravato di arnie. L’altra sera personale della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Lugo è intervenuto a Traversara dove era stato segnalato un furto di quattro arnie ad opera di un uomo che, subito dopo il fatto, si era allontanato a bordo di un veicolo trainante un carrello appendice sul quale era stata caricata la refurtiva. L’autore del furto, seguito dalla vittima che in costante contatto telefonico con il 112 NUE comunicava la direzione di fuga, poco dopo a causa di una manovra azzardata danneggiava il proprio veicolo quindi sganciava il carrello appendice abbandonando così la refurtiva sul ciglio della strada nel tentativo di far desistere l’inseguitore. Trascorso qualche minuto l’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Lugo che, dopo aver riconsegnato le quattro arnie al legittimo proprietario hanno condotto l’autore del furto negli uffici di via Emaldi. L’uomo, un 70enne lughese, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di furto aggravato; nei suoi confronti i poliziotti hanno proceduto al sequestro degli oggetti usati per asportare le arnie tra cui il copricapo in plastica con velo, una torcia a led, un affumicatore utilizzato per “calmare” le api prima del trasporto, l’accendino per accendere l’affumicatore e un estrattore di telai delle arnie.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ravenna/articolo/7926088f6a38eab4672549434