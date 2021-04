Autismo. Reggio Calabria, il 4 Maggio mamme incontrano commissario ASP

Villani: “Ci saremo con i nostri figli, non ci fidiamo di parole”

Reggio Calabria – Continuerà martedì 4 Maggio alle 10:00, sotto la direzione generale dell’ASP di Reggio Calabria, la protesta dell’associazione Il volo della farfalla, composta dalle mamme dei bambini con disturbi dello spettro autistico che chiedono da anni il riconoscimento e il rimborso delle spese sostenute per le cure dei figli.

In quella data si terrà anche l’atteso incontro con il nuovo commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi, subentrato nelle scorse settimane alla triade commissariale del ministero dell’Interno. “Pur essendo riuscite ad ottenere l’appuntamento con il commissario, martedì abbiamo comunque inteso essere presenti nuovamente con i nostri figli e i nostri mariti perché ormai non ci fidiamo più delle parole”, così alla Dire la signora Angela Villani de ‘Il volo delle farfalle’ che aggiunge: “vogliamo che la vicenda si concluda, per i nostri figli e per tutte quelle famiglie che sono costrette, anche in silenzio, a subire queste ingiustizie”.