Covid. Lombardia prepara piattaforma per green pass europeo

Moratti: ‘Semaforo verde o rosso in base a sierologico e tamponi’

(DIRE) Milano, 29 Apr. – La Lombardia sta preparando una piattaforma per l’erogazione del green pass europeo, la certificazione attraverso cui sara’ possibile muoversi liberamente nell’Unione europea. Ad annunciarlo in commissione Sanita’ al Pirellone l’assessore al Welfare, Letizia Moratti. “Stiamo lavorano a una piattaforma che dovrebbe contenere i dati relativi al sierologico e ai tamponi. Abbiamo qualche dubbio sui vaccini perche’ non c’e’ ancora un’indicazione chiara su quando ci si puo’ ritenere coperti”, spiega Moratti. La piattaforma, per adesso, quindi dara’ “semaforo verde o rosso” in base alle informazioni ricevute sui tamponi e i test sierologici dalle diverse strutture del territorio. Cio’ avverra’ “in aderenza con il tema della privacy: senza dire se il semaforo verde e’ per il tampone o per il sierologico”, specifica l’assessora. L’obiettivo e’ creare un passaporto per gli spostamenti che attesti lo stato di salute in riferimento al Covid-19. “L’Europa ci chiede di averlo pronto per il mese di luglio. Le regioni in questo momento stanno lavorando autonomamente sul tema, ma riteniamo che sia opportuno avere indicazioni dal governo su come realizzare questo green pass”, aggiunge Moratti. (Iaz/ Dire) 17:43 29-04-21