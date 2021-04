Gp Portogallo, Leclerc: motivato per tornare ai grandi livelli con Ferrari

20:45- Charles Leclerc descrive la voglia della Ferrari di tornare al più presto tra i primi posti in Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari ha dichiarato in conferenza stampa di essere pronto e avere fame di vittoria, però che la strada da fare è molto lunga e servono sacrifici e tanta determinazione per ottenere i risultati sperati. Di sicuro sia i piloti che la scuderia, vogliono riportare in alto il cavallino Rampante della casa di Maranello. Certamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz si possono ottenere grandi risultati, questo è quello che si augurano i tifosi della Ferrari delusi dalle ultime prestazioni nello scorso campionato. (cit. ANSA)

