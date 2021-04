Primo discorso di Biden al Congresso. L’economia USA va male

E’ il primo discorso che Joe Biden fa davanti al Congresso degli Stati Uniti, e arriva appena dopo la notizia diffusa dalla FED sui dati dell’economia a stelle e strisce. “La ripresa dell’economia non è uniforme e non è completa e il tasso di disoccupazione resta elevato”. Così Powell presidente della Banca Centrale, dopo una due-giorni di riunione della ‘Federal Reserve. Occorrono oggi ben 8,4 milioni di nuovi posti di lavoro per tornare ai livelli precedenti alla pandemia covid-19. Insomma la ripresa economica negli USA va male è lenta ed il tasso di disoccupazione è alto. Ma c’è ottimismo perchè il sistema bancario è solido, e non c’è il rischio “di una bolla immobiliare”. A queste rassicurazioni il Presidente Biden cerca di appigliarsi nel suo discorso ai parlamentari americani. “E’ arrivato il momento per le aziende americane e per i più ricchi, l’1% dell’America, di pagare la loro giusta quota (…). Il 55% delle aziende più grandi hanno pagato zero tasse federali sul reddito lo scorso anno su oltre 40 mld di utili”,ha detto Presentati piani per crescita e sostegno alle famiglie per oltre 4.000 mld, definiti “l’investimento in una generazione” (cit. TV-Rai). Biden ha anche ricordato che vorrebbe realizzare la riforma della Polizia e della politica sull’immigrazione ed are un importante restrizione alla diffusione delle armi da fuoco. Insomma tanto da fare per il Presidente USA che ha soltanto ripetuto parte del suo programma elettorale.