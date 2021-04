Tennis, grande prova di Berrettini: conquista Serbia Open contro Karatsev

20:25 – Matteo Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista romano ha superato in tre set il russo Aslan Karatsev con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di partita. Per lui si tratta del quarto titolo vinto nella sua carriera. Moltissimi spettatori sugli spalti accorsi a vedere lo spettacolo del tennis, prima volta dopo le restrizioni del Covid-19 e della Pandemia che non ha permesso la visione di uno degli sport più seguiti dopo il calcio e il football americano. Il tennista italiano Berrettini si è detto molto felice e soddisfatto della vittoria, conquistata davanti agli sguardi emozionati dei suoi genitori che hanno potuto assistere alla partita. (cit. ANSA)

VB