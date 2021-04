Vaccino. Moderna: Per 2021 previsione produzione tra 800 mln e 1 mln di dosi

(DIRE) Roma, 29 Apr. – Nuovi investimenti che permetteranno di aumentare la fornitura a livello globale, compreso il raddoppio della filiera di approvvigionamento di Moderna al di fuori degli Stati Uniti. La produzione dovrebbe anche beneficiare di un cambio verso una serie di prodotti a dosi piu’ basse, compresi i richiami per potenziali varianti e le dosi di vaccino per la popolazione pediatrica. L’azienda aumenta poi la sua previsione di produzione per il 2021 tra 800 milioni e 1 miliardo di dosi, Infine e’ stata anticipata la notizia di dati a sostegno della formulazione stabile del vaccino per 3 mesi in frigorifero (2-8 gradi). Sono queste le principali novita’ annunciate da Moderna. Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ha commentato: “Osservando la rapida diffusione delle varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione, crediamo che continuera’ a esserci un bisogno significativo del nostro vaccino mRNA COVID-19 e dei nostri candidati booster delle varianti nel 2022 e 2023. I governi ci informano che non c’e’ nessuna tecnologia che fornisce lo stesso livello di efficacia dei vaccini mRNA e la velocita’ necessaria per adattarsi alle varianti, pur consentendo un’affidabile modulabilita’ della produzione. Oggi abbiamo annunciato che i nostri investimenti in Europa (Spagna, Francia e Belgio), Svizzera e Stati Uniti ci permetteranno di consegnare fino a 3 miliardi di dosi nel 2022, tra primi vaccini e richiami per varianti”. “Ringraziamo i nostri partner della produzione per il loro lavoro e il loro impegno. Insieme a loro, Moderna si impegna a sviluppare i migliori booster contro le varianti, in modo da poter porre fine a questa pandemia il piu’ velocemente possibile” ha concluso l’amministratore delegato. (Red/ Dire) 11:40 29-04-21