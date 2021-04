Vaccino. Puglia quinta in Italia per dosi usate

Somministrato l’86,2%. Arrivate nuove scorte di Pfizer

(DIRE) Bari, 29 Apr. – Con l’86,2% delle dosi di vaccino anti covid somministrate la Puglia e’ quinta in Italia per inoculazioni effettuate preceduta da Emilia Romagna, Liguria, Marche e Umbria. È quanto si evince dal report del ministero della Salute aggiornato alle 6:10 di oggi. Sono state 1.229.053 le dosi usate a fronte delle 1.425.435 consegnate. Totale a cui ieri si e’ aggiunto il carico di 154.250 dosi di Pfizer. Agli over 80 sono andati 352.823 vaccini, 183.867 ai caregiver e soggetti fragili, 231.966 a operatori sanitari e socio sanitari, 45.320 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attivita’ lavorativa a rischio, 27.894 a ospiti delle Rsa, 194.610 a chi ha un’eta’ compresa tra 70 e 79 anni, 58.988 a chi ha tra i 60 e i 69 anni, 103.027 al personale scolastico, 22.192 al comparto difesa e 8.366 alla categoria altro. (Adp/Dire) 10:16 29-04-21