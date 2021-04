Imprese. Coldiretti: UE, a rischio 4 mld per lo sviluppo rurale

(DIRE) Roma, 30 Apr. – “Sono a rischio 4 miliardi di euro destinati dall’Unione Europea allo sviluppo rurale dopo la mancata l’intesa sul riparto dei fondi per i Piani di Sviluppo Regionali (PSR) in sede di Conferenza tra Stato e Regioni”. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme sottolineando che “in piena pandemia Covid ogni giorno che passa e’ una possibilita’ in meno per le imprese per investire sul rilancio del settore e uscire dalla crisi”. “Si auspica quindi- conclude la Coldiretti- che le Regioni possano trovare un’intesa in tempi brevi per il bene del settore e delle sue imprese, partendo dalla proposta di mediazione elaborata dal ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli”. (Com/Pic/ Dire) 16:12 30-04-21