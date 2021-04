Reggio Calabria, auto finisce dentro voragine in pieno Centro Storico

Reggio Calabria, auto finisce dentro una voragine (in attesa del completamento dei lavori stradali) in Via Fata Morgana, nel cuore del centro storico della città.

L’autovettura, per motivi ancora da valutare, è andata a finire oltre la recinzione di sicurezza che delimita l’area dei lavori da cantiere.

Sul posto, tra lo stupore dei passanti, si stanno effettuando le verifiche della dinamica.

Paura e concitazione tra i negozianti della via.

+++ AGGIORNAMENTO +++

ore 17:45 –

Intervenuti sul luogo i Vigili del Fuoco, si è appreso che il conducente della vettura, in fase di manovra per immettersi sulla Via Fata Morgana, per evitare di investire un’auto parcheggiata sul lato sinistro della strada, ha ripiegato troppo sul lato destro. Inevitabile il travalicamento della recinzione da cantiere.

Effettivamente, il buon senso dovrebbe richiamare la collocazione di un divieto di sosta o parcheggio sulle strisce blu, poiché la presenza di un’area da cantiere ad una distanza così ravvicinata, non permette la normale viabilità del percorso, in dovuta sicurezza.