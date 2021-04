Reggio Calabria. L’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevaqua celebra la Giornata Mondiale del libro

E se invece di esigere la lettura si decidesse improvvisamente di condividere il personale piacere di leggere?” (D.Pennac)

Anche L’Istituto Comprensivo Galluppi Collodi Bevacqua guidato dal D.S. Dott. Carlo Milidone, ha voluto celebrare la manifestazione culturale mondiale con la lettura di una frase di un libro a scelta, per comunicare la passione per i libri con la volontà di incoraggiare il piacere della lettura e il rispetto per l’insostituibile ruolo del LIBRO per una MENTE LIBERA.

Il 23 aprile è la “Giornata Mondiale del Libro”, un’iniziativa promossa dall’UNESCO e istituita nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il diritto d’autore. Il 23 aprile è stato scelto come “Giornata Mondiale del Libro” perché William Shakespeare e Miguel de Cervantes, due grandi maestri della scrittura mondiale, morirono nell’anno 1616 proprio in questo giorno. Peraltro, in tale data ricorre la festa di san Giorgio, patrono di Barcellona e della Catalogna, dell’Inghilterra e Reggio Calabria. Una tradizione di origine medioevale vuole che in questo giorno ogni uomo regali una rosa alla sua donna; ricollegandosi a questa tradizione, i librai della Catalogna usano regalare una rosa per ogni libro venduto il 23 aprile.

Essendo giorno festivo, l’evento è stato posticipato al 29 aprile, i ragazzi consapevoli del valore della lettura, hanno scelto delle pagine da leggere ed hanno coinvolto i presenti con storie, avventure e riflessioni in lingua spagnola ed italiana.

L’appuntamento del 29 aprile sarà un evento ricorrente nell’Istituto Comprensivo, che proponendo il corso di lingua spagnola, favorisce le iniziative di divulgazione in lingua e permette agli allievi di esibire le loro competenze e la fluidità acquisita.