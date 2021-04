Vaccino. Bertolaso: La Lombardia corre grazie ai grandi hub

‘In un solo centro somministrate oltre 6.000 dosi. Oggi supereremo 115.000’

(DIRE) Milano, 30 Apr. – I traguardi raggiunti dalla Lombardia dipendono dal modello organizzativo prescelto per la campagna di vaccinazione. Guido Bertolaso ne sembra particolarmente convinto: “Abbiamo dovuto fare delle scelte di economicita’ organizzativa, scelte che potessero garantire di vaccinare 6/7.000 persone in un solo centro”, commenta. Questi centri consentono alla Regione “di concentrare il personale che deve vaccinare, di offrire ampi spazi anche per il parcheggio e di garantire postazioni indispensabili, come quelle per il Pronto soccorso”. Sono dunque considerati piu’ strategici rispetto ai centri vaccinali. Bertolaso promette che la Lombardia continuera’ a correre: “Oggi supereremo le 115.000 inoculazioni. Non ci fermeremo neppure sabato e domenica e le cifre saranno importanti”. Poi da lunedi’ la Regione si assestera’ sulle “85-90.000 dosi al giorno” per seguire i tempi delle forniture. “Se poi dovessero arrivare dall’Europa numeri piu’ importanti, saremo pronti ad aumentare perche’ la nostra capacita’ di fuoco puo’ superare le 140.000 somministrazioni al giorno”, aggiunge Bertolaso. La Lombardia, per il consulente a cui la Regione ha affidato la campagna vaccinale, “e’ da Champions League, ma bisogna vedere se riuscira’ “a vincere lo scudetto”. (Iaz/ Dire) 16:44 30-04-21