Arte, Germania: entro 2022 bronzi del Benin saccheggiati torneranno in Nigeria

21:29 – “I bronzi del Benin saccheggiati dai soldati britannici alla fine del XIX secolo“, scrive ASKANEWS, verranno restituiti alla Nigeria dalla Germania. “Il ministro della Cultura, Monika Gruetters, ha annunciato che avrebbe iniziato a restituire alla Nigeria una parte “sostanziale” dei manufatti conservati nei suoi musei dal prossimo anno“. Gli aspetti legali e logistici del trasporto delle opere seguiranno la tabella di marcia che la Germania presenterà entro la fine di Giugno e i primi manufatti verranno consegnati nel 2022. “I bronzi, che furono saccheggiati da soldati e marinai britannici in una spedizione punitiva a Benin City nel 1897, furono successivamente venduti a musei in Europa e Nord America. La più grande collezione di bronzi del Benin è detenuta dal British Museum, ma circa 1.100 manufatti sono finiti nei musei tedeschi di Amburgo, Colonia, Stoccarda, Lipsia e Dresda.Almeno 440 sono conservati nella collezione del Museo Etnologico di Berlino e dovevano essere esposti questo autunno all’Humboldt Forum, un museo di arte non europea di recente apertura nel centro della città“. A ricevere i bronzi sarà l’ente neutrale Legacy Restoration Trust, in quanto “sia il governo nigeriano che la famiglia reale del Benin in passato hanno rivendicato i manufatti“. La Germania ha promesso di contribuire al finanziamento di un padiglione che possa conservare le opere in Nigeria, fino al completamento dell’Edo Museum of West African Art di Benin City, previsto per il 2025, ove le opere potrebbero risiedere permanentemente. (cit. ASKANEWS)

SM