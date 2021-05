Coronavirus, Regno Unito: dal 17 Maggio sì a viaggi vacanze all’estero

21:11 – Secondo i media locali, il Regno Unito annuncerà la settimana prossima che il divieto di fare vacanze all’estero terminerà presumibilmente il 17 Maggio. Dunque, scrive AGI, “potranno riprendere i viaggi all’estero per motivi non essenziali, il che significa che saranno consentite le vacanze estive“. Il Regno Unito ha deciso di utilizzare un sistema di colori per decretare in quali Paesi Esteri sarà possibile viaggiare. “Quelli di colore ‘verde’ saranno pochissimi e a chiunque li raggiunga – al rientro nel Regno Unito, indipendentemente se si è vaccinati o meno – sarà richiesto di sottoporsi a un tampone. La maggior parte dei Paesi europei dovrebbe essere nella lista ‘gialla’ e, se raggiunti, richiederanno test e quarantena al ritorno“. (cit. AGI)

SM