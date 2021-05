Una squadra della sede centrale è intervenuta in località Villafranca, in via Lughese, per un incidente stradale. Coinvolta una vettura che a seguito dell’urto si è incendiata. Gli operatori VVF hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sul posto il personale di Romagna Soccorso che ha preso in cura i 3 feriti e la Polizia Locale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71874