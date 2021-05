Bisonti impressionano gli utenti con un salto aggraziato di un recinto alto più di 2 metri

Il bisonte è un animale immenso: può pesare quasi mille chili, nel caso dei maschi, e circa 550 nel caso delle femmine. Si tratta di un gigante erbivoro che vive in grandi mandrie, soprattutto in America del nord. Il bisonte può essere lungo tre metri, praticamente come una grossa automobile o un furgone. La notizia, però, oggi è un video dove alcuni enormi bisonti saltano una recinzione senza sforzo nel Parcul Natural Vanatori Neamt che è diventato virale sui social network. Il Parco è uno dei 22 nazionali e naturali gestiti dalla Regia Nazionale delle Foreste – Romsilva, situato nel nord della contea di Neamt. In Romania, dove il bisonte è stato reintrodotto dai forestali nella fauna della Romania nel 1958, due secoli dopo la sua scomparsa dalla fauna del paese, portando alcune coppie dalla Polonia. Gli utenti sono rimasti affascinati dalla grazia dei bovini selvatici che saltano da una recinzione senza sforzo nonostante il loro peso. I bisonti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, erano parte di una grande mandria che pascolava libera quando qualche auto li ha fatto intimorire: a quel punto è iniziato lo spettacolo. I bisonti hanno continuato ad andare veloce, al galoppo, senza curarsi della staccionata. Ed ecco le immagini del video, direttamente da Facebook dove il video sta girando molto: https://youtu.be/p0-wLVwgj5s

CS “Sportello dei Diritti”